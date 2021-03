Le T-90 russe devient un «monstre», selon une revue spécialisée

La modernisation du char russe T-90 et sa mise à niveau en T-90M en fait un char «monstre», comme l'a qualifié le National Interest, avant de décrire les améliorations faites à l'engin.

La revue américaine National Interest a évalué la modernisation du char russe T-90 vers sa version T-90M, estimant que l’engin devient un «monstre» de plus en plus «meurtrier» de jour en jour.

Le T-90M est une modernisation du T-90 qui date lui-même du début des années 1990, apportant un grand nombre d’améliorations de performances et de modifications de conception. Les améliorations concernent notamment la tourelle, le système de contrôle de tir, le blindage, le canon et le moteur.

Le nouveau canon 2A46M-5 peut tirer plusieurs types de munitions, notamment des obus antichars hautement explosifs (HEAT-FS) et à fragmentation explosive élevée (HE-FRAG), ainsi que des missiles antichars guidés.

Le système de protection Relikt ERA, la troisième génération de la technologie russe ERA, offre jusqu'à 50% de protection renforcée contre certains types de projectiles, y compris les missiles antichars guidés et les charges creuses.

Le moteur V-92S2F de 1.130 chevaux qui remplace le V-84MS original de 840 chevaux du T-90 offre un rapport puissance/poids plus favorable.

«En bref, le T-90M est nettement plus rapide, plus meurtrier et plus résistant que ses prédécesseurs», résume la revue.

Le char le mieux adapté au combat moderne

Elle rappelle que d’ici le milieu des années 2020 les forces armées russes comptent mettre à niveau leur parc existant de chars T-90 et T90A vers la modification T-90M et que la campagne de modernisation du T-90 s’inscrit dans le contexte d’un projet encore plus ambitieux, celui du T-14 Armata.

Le T-90M a été développé par l’entreprise d’armement russe Ouralvagonzavod. Selon ses concepteurs, il est le meilleur produit de la famille T-90, le mieux adapté au combat moderne.