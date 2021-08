Un destroyer russe entre en Méditerranée pour rejoindre la force navale russe

Le Vice-amiral Koulakov a franchi le détroit de Gibraltar pour entrer en Méditerranéenne, a annoncé ce mercredi 18 août le service de presse de la flotte du Nord.

«Le destroyer lance-missiles de la flotte du Nord Vice-amiral Koulakov, accomplissant des missions de navigation longue distance, est entré en mer Méditerranéenne. Cette nuit, il a franchi le détroit de Gibraltar. Le navire se dirige vers l’Est», informe le communiqué.

Le destroyer envisage de mouiller dans la mer d’Alboran pour se ravitailler, avant de rejoindre un groupe permanent de la marine russe en Méditerranée, précise la Défense russe.

Missions du Vice-amiral Koulakov

Selon le communiqué, le vaisseau russe a quitté sa base à Séverodvinsk (mer de Barents) le 28 juin.

En juillet, ce navire de guerre a participé à une parade de la marine à Saint-Pétersbourg et à des exercices de la flotte du Nord dans l’Atlantique.

Les années précédentes, le Vice-amiral Koulakov avait mené des missions de combat en Méditerranée dans le cadre d’opérations de l’armée russe en Syrie.

À l’été 2020, le destroyer avait déjà effectué un long trajet vers la Méditerranée pour des exercices militaires, parcourant plus de 12.000 milles marins.

Le 325e anniversaire de la marine russe

En cette année 2021, la marine russe fête le 325e anniversaire de sa création par le premier empereur de la Russie, Pierre le Grand.

Le défilé de la flotte russe, traditionnellement organisé à Saint-Pétersbourg le dernier dimanche de juillet à l’occasion de la Journée de la marine, a été particulièrement symbolique.

Vladimir Poutine a assisté personnellement à la parade et a évoqué dans son discours l’histoire de la fondation et du développement de la marine nationale, qui est actuellement dotée des armes les plus sophistiquées pour assurer la défense de la Russie et, en cas de nécessité, frapper partout dans le monde ceux qui la menaceraient.