Nouvelle baisse record du yuan par rapport au dollar

La baisse du yuan par rapport à la monnaie américaine continue pour la septième journée consécutive. Il a franchi hier la barre psychologique des 7,0 yuans le dollar. La Banque de Chine a ainsi diminué son cours jusqu'à son minimum depuis 11 ans, de 97 points de base, jusqu'à 7,0136 yuans pour un dollar.

Le 6 août, les États-Unis ont reconnu la Chine comme étant un pays-manipulateur de cours monétaire.

Donald Trump a annoncé début août de nouvelles taxes sur les marchandises chinoises. Pékin a rétorqué en menaçant d'engager des contremesures.

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis perdure depuis juillet 2018. Washington avait décrété des taxes de 25% sur les importations de 818 types de produits chinois pour un montant total de 34 milliards de dollars par an. Pékin avait adopté des mesures symétriques. Washington a procédé à partir du 10 mai à une nouvelle hausse des taxes sur 200 milliards de dollars de produits chinois, en reprochant aux autorités chinoises de n'avoir pas entièrement respecté les accords conclus plus tôt. La Chine avait de nouveau répondu en augmentant les taxes sur 60 milliards de dollars d'importations annuelles de produits américains.