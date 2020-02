Ce célèbre Français a perdu près de 5 milliards de dollars en 24h à cause du coronavirus

Avec cinq nouveaux pays touchés par le coronavirus et une brusque hausse des contaminations en Iran, en Corée du Sud et en Italie, le début de la semaine a été rude pour les Bourses et pour les personnalités les plus riches du monde, dont Bernard Arnault, lequel a perdu plus de 4,8 milliards de dollars en un seul jour, selon Bloomberg.

Les personnalités les plus riches du monde ont perdu au total 139 milliards de dollars (128 milliards d’euros) le 24 février à cause des marchés craignant une pandémie du coronavirus, rapporte Bloomberg.

Il s'agit de la plus grande perte pour les personnes qui figurent dans le classement Bloomberg depuis octobre 2016, lorsque l’agence avait commencé à suivre ces chiffres.

Ainsi, le directeur général du groupe LVMH Bernard Arnault et le patron d'Amazon Jeff Bezos ont perdu chacun plus de 4,8 milliards de dollars. Le propriétaire de Zara, Amancio Otrega, a perdu quatre milliards de dollars et Mark Zuckerberg, 3,48 milliards. Les fortunes des autres milliardaires classés parmi les dix plus riches ont quant à elles diminué d'au moins 2,3 milliards.

Une épidémie qui se mondialise

La propagation du coronavirus dans plusieurs pays hors de Chine pèse lourdement sur les marchés, constatent des observateurs qui soulignent que, de plus en plus de pays et de continents étant touchés, le ralentissement de l'activité économique est important.

La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a estimé le 23 février que le nouveau coronavirus mettait «en péril» la reprise de l'économie mondiale. Elle s'exprimait lors d'une réunion du G20 à Ryad, groupe de nations qui s'est dit prêt à agir pour limiter les risques sur la croissance.