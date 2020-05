Forbes retire le «titre» de milliardaire à Kylie Jenner

Accusée d'avoir menti sur sa fortune, Kylie Jenner s'est vu retirer son «titre» de milliardaire par le magazine Forbes. Le magazine américain spécialisé dans l’évaluation de la fortune des célébrités a estimé son patrimoine à «moins de 900 millions de dollars».

Selon Forbes, la réévaluation de la fortune de la jeune femme d’affaires du clan Kardashian-Jenner a été rendu possible après que Coty, le géant des cosmétiques ayant acquis en novembre 2019 51% des parts de la société Kylie Cosmetics pour 600 millions de dollars (540 millions d’euros), a publié de nouvelles données.

Compte tenu des nouveaux calculs ainsi que de l’impact que la crise du Covid-19 a pu avoir sur les ventes de Kylie Cosmetics, «Forbes pense maintenant que Kylie Jenner, même après avoir encaissé environ 340 millions de dollars de la vente après impôts, n'est pas milliardaire».

Âgée de 22 ans, cette personnalité de la téléréalité américaine et influenceuse sur Instagram avec plus de 178 millions d’abonnés, avait été considérée comme la plus jeune femme d'affaires milliardaire du monde.