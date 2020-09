Pétrole: la National Oil Corporation libyenne annonce reprend l’extraction et l’exportation

La National Oil Corporation libyenne lève l’état d’urgence sur des champs pétroliers et des ports, ce qui permet de relancer l’extraction et les exportations du brut, est-il annoncé dans un communiqué.

«Le régime d’urgence sur les champs et dans les ports sûrs est levé. Les dispositions ont été transmises à toutes les organisations et administrations liées aux structures pétrolières étatiques. Ils doivent exercer leurs fonctions directes et entamer l’extraction et les exportations», est-il indiqué.

Détails à suivre...