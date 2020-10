En dépit de la maladie de Trump, la fortune de ces milliardaires a augmenté de 5 mds USD en une semaine

La chute des cours des actions des entreprises du secteur technologique survenue le jour de l’annonce de la contamination de Donald Trump au coronavirus n’a pas empêché le PDG d’Amazon, celui de Facebook et le fondateur de Tesla de grossir leurs fortunes, à en juger par la publication de Forbes USA qui a dressé la liste des milliardaires dont la fortune a augmenté le plus en une semaine.

Entre la clôture du marché vendredi 25 septembre et le jeudi 1er octobre, le cours des actions a augmenté de 10% pour Tesla, 5% pour Facebook et 4% pour Amazon, constate le magazine. Or, après l’annonce de la contamination de Trump, les actions de Tesla ont chuté de 7%, ce qui a réduit de 6,2 milliards de dollars la fortune de Musk. Jeff Bezos et son ex-épouse MacKenzie Scott ont perdu pour leur part 5,2 milliards de dollars et 1,8 milliard de dollars, respectivement, alors qu'Amazon a chuté de 3%. La valeur nette des actions de Facebook a chuté de 2,5% et Mark Zuckerberg a perdu 2,4 milliards de dollars.

Cependant, cette dégringolade n’a pas été suffisante pour anéantir totalement les gains enregistrés au cours de la semaine. Du 25 septembre au 2 octobre, la fortune de Bezos a augmenté de 1,7 milliard de dollars, de Zuckerberg de 1,9 milliard de dollars et celle de Musk de 1,4 milliard de dollars, indique l’édition.