Jeff Bezos gagne une somme record en 24 heures

Déjà homme le plus riche du monde, Jeff Bezos ne cesse d’accroître sa fortune. Mardi 21 juillet, l’agence Bloomberg, qui a établi un classement des milliardaires, a estimé qu’il avait gagné 13 milliards de dollars en une journée. Un record depuis la création de ce «Billionnaire Index» en 2012.

Ce bond s’explique par la montée en valeur de 7,9% des actions d’Amazon, lesquelles constituent une grande partie de la fortune du milliardaire. Elles n’avaient plus augmenté ainsi depuis décembre 2018. Depuis le début de l’année, il a gagné plus de 74 milliards de dollars.

Son entreprise de e-commerce s’est en effet particulièrement bien portée pendant la crise du coronavirus, les clients privilégiant les achats en ligne pendant le confinement. Sa valeur a progressé de 73% depuis janvier 2020.

La fortune de Jeff Bezos s’élève désormais à 189 milliards de dollars, confortant sa première place du classement Bloomberg loin devant Bill Gates (118 milliards) et le Français Bernard Arnault (94 milliards). Elon Musk a lui aussi amassé les dollars cette année avec près de 47 milliards supplémentaires (et 5,7 milliards sur les dernières 24 heures), le plaçant à la sixième place de ce classement.

Son ex-femme est la deuxième plus riche du monde

Mackenzie Bezos, avec qui il a divorcé l’année dernière, a quant à elle gagné 4,58 milliards d’euros en un jour, puisqu’elle détient 4% du capital d’Amazon. Avec ses 63 milliards de dollars, elle est ainsi la femme la plus riche des États-Unis et la deuxième plus riche du monde, juste derrière la Française Françoise Bettencourt Meyers (66 milliards), laquelle a hérité de 33% des parts de l’Oréal.