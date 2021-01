Voici le milliardaire qui a gagné plus d'argent que quiconque pendant la présidence de Trump

Le fondateur de Tesla et de SpaceX Elon Musk a battu des records parmi les milliardaires concernant la croissance de sa fortune pendant la présidence de Donald Trump. Entre le moment de son entrée en fonction le 20 janvier 2017 et la fin de son mandat le 19 janvier 2021, elle est passée de 12,9 à 184 milliards de dollars, ayant donc augmenté de plus de 170 milliards, a calculé le magazine Forbes.

Elon Musk est désormais la deuxième personne la plus riche du monde, avec six milliards de dollars de retard sur Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, dont la fortune s'élève à 190 milliards de dollars. Les deux milliardaires ont passé une grande partie des dernières semaines à se disputer ce titre de personne la plus riche du monde, Elon Musk a pris la première place le 8 janvier 2021, avant de la céder plus tard, précise Forbes.

Une relation compliquée

Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla ont grimpé de 1.625% au cours de ces quatre dernières années. Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 100% au cours des trois derniers mois.

Cependant, MM. Musk et Trump entretiennent une relation compliquée, ajoute Forbes. M.Musk a initialement siégé à deux des conseils consultatifs de Trump, plaidant pour la durabilité environnementale. Mais lorsque Donald Trump a annoncé en 2017 que les États-Unis se retireraient de l'Accord de Paris sur le climat, il a choisi de démissionner.