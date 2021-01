Les comptes de Tesla finissent dans le positif, une première

Créée en 2003, la marque Tesla a terminé une année dans le positif pour la première fois. Accusant une perte de 862 millions de dollars en 2019, elle a déclaré un revenu annuel de 721 millions en 2020, avec un chiffre d’affaires de 31,5 milliards. La chaîne de nouvelles financières CNBC a tenté d’analyser les raisons de ce succès.

Le constructeur californien a avant tout largement développé ses capacités de production, avec quasiment 500.000 véhicules livrés en 12 mois, dont plus de 180.000 sur le seul quatrième trimestre. Il compte en produire 50% de plus à l’avenir, notamment via ses nouvelles usines au Texas et en Allemagne.

Selon le média, Tesla a pu devancer ses concurrents dans l’industrie automobile grâce à ses ventes en Chine et l’introduction de son nouveau crossover, le Model Y, lequel s’est bien vendu avec le Model 3.

Prix des actions

Autre signe de la montée en puissance de Tesla, la valeur de son action a grimpé de 750% en 2020, et déjà de 17% depuis le 1er janvier 2021. Son PDG Elon Musk a d’ailleurs vu sa fortune augmenter de 170 milliards pendant l’année, soit plus que n’importe quel autre milliardaire.

La capitalisation de Tesla à plus de 800 milliards de dollars, soit 25 fois son chiffre d’affaires, lui permet de se hisser à la cinquième place des entreprises les plus cotées aux États-Unis, devant Facebook.