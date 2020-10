Le Portugal partiellement reconfiné à partir du 4 novembre

Le Portugal sera soumis à partir de mercredi à un nouveau confinement partiel, qui concernera environ 70% de sa population, afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus, a annoncé ce samedi 31 octobre le Premier ministre Antonio Costa.

«Le moment est arrivé où il est nécessaire de prendre davantage de mesures restrictives [...] pour maîtriser cette pandémie», a indiqué le chef du gouvernement socialiste à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire consacré à la crise sanitaire.

Le 29 octobre, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés au Portugal en 24 heures a augmenté de 4.224, un nouvel anti-record dans le pays depuis le début de la pandémie, selon le ministère de la Santé.

Au total, plus de 132.000 cas d'infection ont été identifiés au Portugal depuis le début de la pandémie, 2.428 personnes sont décédées, d'après les données du 29 octobre.

Ce samedi 31 octobre, l'Autriche et le Royaume-Uni ont aussi annoncé un reconfinement face à la deuxième vague d'infections au nouveau coronavirus. Le Royaume-Uni, qui accuse le plus lourd bilan d'Europe quant au nombre de décès, enregistre désormais plus de 20.000 cas supplémentaires par jour.