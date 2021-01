Boris Johnson annonce le retour au confinement total en Angleterre en raison du Covid-19

Un nouveau confinement, aussi strict que celui mis en place au printemps, entre en vigueur en Angleterre, pour endiguer la propagation du nouveau variant du coronavirus SRAS-CoV-2 plus contagieux, a annoncé ce lundi 4 janvier le Premier ministre Boris Johnson dans une allocution télévisée.

«Nous devons en conséquence aller vers un confinement national, qui soit suffisamment drastique pour contenir ce variant. Cela signifie que ce gouvernement vous donne une nouvelle fois pour instruction de rester chez vous», a indiqué M.Johnson.

Selon lui, le parlement adoptera une loi concernant ce troisième confinement le mercredi 6 janvier, mais les habitants doivent se soumettre aux nouvelles restrictions dès maintenant.

Ce confinement, qui devrait durer jusqu'à la mi-février, prévoit la fermeture des écoles, collèges et lycées. Tous les magasins non essentiels et les services de soins personnels comme les salons de coiffure seront fermés. Les restaurants ne pourront proposer que des plats à emporter.

Ce lundi 4 janvier, il y avait 26.626 patients atteints du Covid-19 dans les hôpitaux en Angleterre, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à il y a une semaine. Ce chiffre est 40% plus élevé que le pic atteint pendant la première vague du printemps.