La verrière du cockpit perdue par un avion militaire tchèque tombe dans un champ

Un avion biplace d’appui tactique L-159 de la Force aérienne tchèque s’est retrouvé sans verrière pendant un vol d’entraînement, a annoncé ce vendredi 26 mars Magdalena Dvorakova, porte-parole de l'état-major tchèque.

«La verrière du cockpit est tombée en plein vol. L’équipage a réagi selon les procédures prescrites, diminuant l’altitude avant d’atterrir en toute sécurité à sa base» de Caslav, en Bohême-Centrale, a indiqué Mme Dvorakova, précisant que personne n’a été blessé.

Při cvičném letu dnes dopoledne odpadnul překryt kabiny na dvoumístném letounu L-159 ALCA. Piloti správně zareagovali, klesli na nižší hladinu a bezpečně přistáli na domovské základně v Čáslavi. Příčiny nehody budeme šetřit. pic.twitter.com/hd8Lmzofld — Armáda ČR (@ArmadaCR) March 26, 2021

​La verrière a été retrouvée dans un champ non loin du barrage de Sec.

Une commission composée d’experts de la Force aérienne et du ministère de la Défense, ainsi que de l’avionneur Aero Vodochody, cherche à établir les circonstances de l’incident. L’exploitation des L-159 a été suspendue jusqu’à la fin de l’enquête, selon l’armée tchèque.

En 2016, un L-159 biplace de l’armée tchèque avait déjà perdu sa verrière. Une enquête avait alors mis en cause une erreur humaine.

Quand des fragments d’avion tombent du ciel

Les cas de perte de fragments par des aéronefs ne sont pas si rares qu’on peut le croire.

Le 20 février, un Boeing 747-400 à destination de New York a perdu plusieurs pièces de moteur au-dessus des Pays-Bas, blessant deux personnes à Meerssen, et endommageant des voitures et maisons dans la province de Limbourg.

C’était la deuxième chute de débris d’un Boeing en 24 heures. Le même jour, une pluie de fragments perdus par un Boeing 777-200 d’United Airlines, avec plus de 200 personnes à bord, s’est abattue sur trois quartiers résidentiels de Denver, aux États-Unis, sans faire de blessés.

En octobre 2020, une pièce en métal blanc, qui aurait été perdue par un avion, a atterri dans un jardin à Phoenix, en Arizona, à une dizaine de kilomètres de l'aéroport local de Scottsdale.

En octobre 2019, un avion de la compagnie kényane Silverstone Air a effectué un atterrissage d’urgence après avoir perdu une roue lors d'un vol reliant la ville de Lodwar à Nairobi. En juillet de la même année, un avion reliant Atlanta à Baltimore aux États-Unis a dû se poser en urgence après qu’un élément d'un de ses moteurs s’est trouvé coincé dans un réacteur.