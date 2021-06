Les Belges penchent en faveur de la vaccination obligatoire et du certificat européen

Alors que la Belgique approche les 50% de primovaccinés, la majorité de la population estime que le vaccin anti-Covid devrait être obligatoire. C’est ce que révèle «Le Grand Baromètre» d’Ipsos publié lundi 7 juin par RTL Info et Le Soir, lequel affichait une opinion contraire sur cette question au mois de mars.

Dans le nord du pays, le côté flamand a répondu positivement à 57%, ils sont proches de la moitié à Bruxelles (49%) et un peu moins chez les Wallons (44%), lesquels n’étaient qu’un tiers «pour», trois mois plus tôt. La moyenne nationale s’établit à 52%.

Pass européen

À noter qu’il n’y a pour l’instant aucune volonté des autorités sanitaires de rendre le vaccin anti-Covid obligatoire. Seuls certains experts s’étaient déclarés «pour», mais uniquement pour les professionnels de santé. En Belgique, seul le vaccin contre la polio est légalement obligatoire, tandis que d’autres sont exigés (coqueluche, rougeole, rubéole, oreillons, etc.) pour placer un enfant dans une structure d’accueil.

L’avis des Belges a également largement évolué sur la question du «certificat numérique Covid de l’UE», puisque deux tiers y sont désormais favorables après l’avoir lourdement décrié, indique RTL Info. La plupart sont opposés au fait de devoir le présenter pour aller au restaurant (55%) ou chez le coiffeur (69%), mais l’estiment nécessaire pour les grands événements, qu’ils soient en extérieur ou à l’intérieur.

Alors que ce pass doit également servir à voyager à l’étranger, du moins en Europe, les Belges ne comptant pas partir en vacances cet été (47%) sont plus nombreux que ceux qui veulent partir (34%), pour environ un cinquième d’indécis. Parmi les futurs vacanciers, un tiers compte d’ailleurs rester dans le pays.

Le Covid-19 en Belgique

La Belgique, en termes de morts par habitant, a été l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie. Ses 25.000 morts ont été comptabilisés à la fois avec les cas Covid-19 confirmés et les cas suspects, ce qui a permis d’obtenir un chiffre proche de celui de la surmortalité, comme l’a indiqué le New York Times le 27 avril.

Lors de la semaine écoulée, le pays a vu ses nouvelles contaminations baisser de 20%, ses nouvelles hospitalisations de 15% et son taux d’occupation des lits de 21%. À la date du 6 juin, 5.098.489 personnes avaient reçu la première injection, soit 44% de la population totale, mais 55% des adultes. 22% des Belges sont totalement vaccinés. À partir du mois de juillet, les adolescents de 16 et 17 ans pourront recevoir le Pfizer-BioNTech.