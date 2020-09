Ce canular téléphonique déclenche l’intervention des secours en Nouvelle-Aquitaine

La blague douteuse de deux adolescents de 12 et 14 ans le 21 août a fait mobiliser un important dispositif de secours dans la commune de Donzenac en Nouvelle-Aquitaine, partage jeudi 17 septembre la gendarmerie de Corrèze sur sa page Facebook.

Ainsi, suite au signalement d’un accident de la circulation qui aurait impliqué un garçon de six ans et sa mère décédée sous une moto, des patrouilles de gendarmes, une ambulance, une équipe cynophile et même un hélicoptère sont intervenus pour localiser le drame.

Après avoir constaté qu’il s’agissait d’un canular téléphonique, les militaires ont réussi à identifier rapidement les auteurs.

Des dépenses à indemniser

Les mineurs seront prochainement convoqués devant le délégué du procureur dans le cadre de l'affaire classée sous condition d'indemnisation correspondant au coût des moyens de recherche engagés. Selon les informations de France Bleu Limousin, la facture atteint environ 2.000 euros.

La gendarmerie rappelle que le Code pénal prévoit deux ans de prison et 30.000 euros d’amende pour quiconque communique ou divulgue une fausse information sur un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.