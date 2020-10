Des mortiers d’artifice et des fusées tirés contre des pompiers et des policiers à Cherbourg

Un jour après l’attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, des pompiers et des agents de la Brigade anti-criminalité de Cherbourg ont été la cible de mortiers d’artifice et de fusées lancés le 11 octobre au soir par un groupe de jeunes, rapporte La Presse de la Manche. Aucune victime n’est à déplorer.

Une trentaine de jeunes masqués et portant des capuches ont tenté d’interrompre le 11 octobre dans la soirée une intervention des soldats du feu de la ville de Cherbourg, dans le département de la Manche, arrivés sur place pour un feu de poubelles, relate La Presse de la Manche. Les fouteurs de troubles, âgés de 16 à 20 ans, dont certains étaient armés de battes de baseball, ont entrepris une tentative d’encerclement suite à quoi les pompiers ont signalé les faits à la police.

Des agents de la Brigade anti-criminalité équipés de «casques lourds, boucliers et lanceurs de balles de défense» étant arrivés sur place, le groupe de délinquants a dû quitter les lieux, précise le média. Une dizaine de délinquants y sont pourtant revenus et ont procédé à des tirs de «mortiers d’artifice et de fusées».

Dans la nuit de dimanche à lundi, à Cherbourg pic.twitter.com/eLlWD4FJDu — Maxence Dourlen (@MaxenceDourlen) October 12, 2020

Aucun véhicule n’a été ciblé et personne n’a été blessé lors de ces échauffourées qui ont duré une quinzaine de minutes, détaille La Presse de la Manche.

Réaction du maire et du préfet

La réaction du maire de la ville ne s’est pas fait attendre. Sur Twitter, le 12 octobre, Benoît Arrivé a déclaré que les auteurs des troubles en question devraient «être identifiés et sanctionnés». «Nous ne laisserons pas ce genre de violence prospérer dans notre ville», a-t-il écrit sur le réseau social en faisant part de tout son soutien aux pompiers, aux policiers ainsi qu’aux habitants du quartier où les faits se sont déroulés.

Le préfet de la Manche n’a pas non plus tardé à réagir.

Le préfet de la Manche condamne fermement les agissements des individus ayant procédé à des tirs de feu d'artifice contre des pompiers à Cherbourg hier soir. L'intervention efficace de la police a permis de rétablir le calme rapidement. Les auteurs seront identifiés et poursuivis — Préfet de la Manche (@Prefecture50) October 12, 2020

Cyril Postaire, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police-FO, quant à lui, a déploré que même des villes «calmes» comme Cherbourg «ne sont plus épargnées par ce phénomène de tirs de mortiers».

Suite aux faits, une enquête a été ouverte.