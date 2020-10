Déguisés en plombiers ou en policiers, ils détroussaient des personnes âgées sur la Côte d'Azur

Des dizaines de personnes âgées ont été victimes de trois malfaiteurs qui se faisaient passer pour des plombiers, des électriciens et même des policiers. Les trois hommes, qui ont agi sur la Côte d'Azur pendant deux ans, entre 2017 et 2019, viennent d’être condamnés chacun à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel de Nice, relate Nice-Matin.

Un trio habile

Leur butin, exprimé majoritairement en bijoux, se chiffre à des centaines de milliers d’euros. Les voleurs auraient notamment dérobé, sur la promenade des Anglais, un diamant estimé à 900.000 euros, selon sa propriétaire.

Le schéma du vol par ruse était toujours le même et ne concernait que des personnes aisées âgées d’entre 70 et 95 ans. Alors que l’un des malfaiteurs jouait l’un des rôles mentionnés ci-dessus, prétendant accomplir son travail de vérification ou de réparation au domicile des victimes, son frère et son beau-frère fouillaient les lieux à la recherche de bijoux et d’argent.

L'opération ne prenait d’habitude que cinq minutes et le nombre de victimes dépasse la quarantaine, précise le quotidien régional.

Installés dans un camp de base à Nice, les trois voleurs, appartenant à la communauté des gens du voyage, opéraient dans un large secteur des Alpes-Maritimes allant jusque dans le département du Var.

Finalement arrêtés en avril 2019 après des mois de surveillance, les malfaiteurs viennent d’être condamnés à cinq ans d’incarcération chacun. Leurs comptes bancaires et leurs voitures seront confisqués.