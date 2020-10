Tirs de mortier, poubelles brûlées, barricades: violences dans l’Ardèche et la Drôme à la 1ère soirée du couvre-feu

La première soirée du couvre-feu de 21h à 6h, instauré pour six semaines depuis vendredi minuit et qui concerne désormais 46 millions d'habitants en France, s’est avérée très agitée dans l’Ardèche et la Drôme, plus précisément dans les communes de Valence et de Bourg-Saint-Andéol, rapporte Le Dauphiné libéré.

À Valence, ville préfecture du département de la Drôme, des protestataires ont érigé des barricades sur la chaussée et brûlé des poubelles dans deux quartiers.

​Jusqu’à minuit

Des policiers ont dû intervenir ce 24 octobre et ont constaté des tirs de mortiers d’artifice entre 21h45 et 22h15, précise le média. La police locale a été renforcée par des gendarmes drômois.

Le calme n'a été rétabli que vers 0h30.

À Bourg-Saint-Andéol, des militaires de la compagnie de gendarmerie de la commune du Teil (Ardèche) ont été la cible de tirs de mortiers d’artifice, vers 22 heures. Les gendarmes sont restés sur place jusqu’à 1 heure du matin, ajoute Le Dauphiné libéré.

Le couvre-feu

Face à la flambée des cas de Covid-19, 54 départements de France métropolitaine, ainsi que la Polynésie française, soit 46 millions de Français, sont concernés depuis le 24 octobre par les mesures de couvre-feu censés contenir la propagation du virus.

Santé publique France a en effet enregistré samedi un nouveau record de cas de contamination, avec 45.422 nouveaux cas confirmés en 24 heures.