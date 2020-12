Un bus vandalisé en Seine-Saint-Denis lors d’une violente rixe - vidéo

Un bus de la RATP a été vandalisé le 11 décembre à Dugny (Seine-Saint-Denis). La scène de violences a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux.

​Aucun blessé n’est à déplorer. La compagnie de transports a déposé plainte pour ces dégradations, relate Le Parisien. Une enquête a été ouverte. Pour l’instant, les auteurs des faits n'ont pas pu être retrouvés.

La police ne retrouve personne

La bagarre a éclaté entre des voyageurs du bus vers 20 heures vendredi. Plusieurs dizaines d'individus en sont tout de suite venues aux mains, épaulés par des gens du quartier venus armés de longs bâtons, d'objets métalliques et de pierres, précise le quotidien francilien.

Une partie des participants de la rixe est restée dans le bus. D'autres jeunes descendus du véhicule les ont ensuite attaqués en tentant de les atteindre de l’extérieur. Ils ont cassé plusieurs vitres du bus et ont jeté des pierres et des bâtons à l'intérieur.

Le conducteur a pu s’évader et rentrer au dépôt, selon plusieurs sources. La police est arrivée sur les lieux quelques instants plus tard mais n'a pu arrêter personne.

En août 2020, une violente agression dans un bus avait déjà eu lieu à Dugny. Entouré par plusieurs individus agressifs, le chauffeur a été frappé et tiré par les cheveux avant d’être jeté au sol. Ses deux agresseurs avaient été condamnés à de la prison avec sursis.