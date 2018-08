Police: «Il va y avoir de plus en plus d’ouvertures de feu»

Une course-poursuite entre un policier et un automobiliste qui tentait d’échapper à un contrôle s’est terminée par la mort de ce dernier. Quelques jours plus tard, un policier tire sur un homme «menaçant» dans un parc à Paris. Deux affaires qui illustrent le fait que les policiers ont de plus en plus souvent recours à leur arme. Pourquoi?