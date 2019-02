Usage du LBD confirmé par le Conseil d’État: le Net entre colère et incompréhension

Le Conseil d'État a refusé, dans un communiqué publié vendredi, d'interdire l'usage des lanceurs de balle de défense au grand dam de ceux qui luttent pour sa prohibition. Suite à une polémique sur le nombre de blessures graves infligées à des manifestants, plusieurs internautes ont dénoncé la décision du Conseil d'État de maintenir l'utilisation de l'arme:

Grave irresponsabilité du Conseil d'Etat qui n'a pas compris que des innocents se font mutiler à vie par cette arme, non prévue pour le maintien de l'ordre et mal utilisée par des policiers mal formés.#LBD — Esprit critique (@EspritCritiqu8) February 1, 2019

Cette validation autorise donc les policiers à continuer d'eborgner ou de tirer dans le dos des gens (pompier à bordeaux) ou sur un manifestant pacifiste (bastille). Décision pour satisfaire un ministre pétri de suffisance, une classe politique aveugle et sourde… A vomir — Paulmier Patrick (@MoonlightBlois) February 1, 2019

Moi je ne soutiens pas du vraiment les policiers car je trouve scandaleux et choquant qu'ils visent la tête!!!! Une balle qui est projette a 300km/h c'est un crime contre l'humanité!!! — Krystel Haarya (@BereniceHaria) January 31, 2019

Les tirs de LBD dans la tête sont dangereux par la dimension de la balle.Dans tous les cas il faut interdire cette arme vu sa mauvaise utilisation.Soit les policiers sont mal formés soit ils blessent sciemment. — Debout le Gard🇫🇷 (@DeboutLeGard) January 30, 2019

Certains se sont permis des commentaires sarcastiques:

Bravo! Continuons à rendre borgnes et arracher des mains aux personnes qui viennent manifester! Bravo #LREM belle mentalité — Yazho (@Yazho_) February 1, 2019

Ils auraient pu au moins être un minimum honnête et le renommer "arme de catégorie A2 servant à blesser les manifestants" — JeuneOursin (@ArrigoniJerome) February 1, 2019

jugés plus efficace que le sifflet! heureusement… (je suis d'une époque où le policier (flic aujourd'hui!) sifflait pour verbaliser un contrevenant. Et l'arrêt etait immédiat dans la plupart des cas… mais 1968 est depuis passé par là… — gv (@G20cent) February 1, 2019

Jean-Luc Mélenchon a publié ce vendredi soir, sur Twitter, une image où l'on voit Emmanuel Macron apparaître derrière un bris de verre. «Stop au président Flash-Ball», peut-on lire sur la publication.

Pour Jérôme Rodrigues, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, blessé à l'œil samedi dernier, la décision du Conseil d'État de maintenir l'usage du lanceur de balle de défense (LBD), dans les manifestations, est «incompréhensible» et «irresponsable».

«Cette décision me surprend. Je suis quand même le vingtième œil qui tombe dans ce mouvement. C'est aberrant, incompréhensible. Je suis triste, en colère et dans l'incompréhension. Des gens sont mutilés, on devient des gueules cassées alors qu'on demande un bout de pain. On vient juste revendiquer, dans la patrie des droits de l'Homme, et on reçoit des "bastos"? Il y aura d'autres blessés, d'autres vies brisées, c'est irresponsable», a-t-il déclaré, évoquant ainsi des «bastos» en référence à la récente fuite d'une vidéo filmée dans un centre de commandement de police à Toulouse.

© AFP 2018 Valery HACHE Gilets jaunes: Castaner donne la cause des blessures, le Web annonce les siennes

En parlant des blessés lors des manifestations des Gilets jaunes, les chiffres de la mobilisation annoncés par le gouvernement font régulièrement l'objet de polémiques. Par exemple, Christophe Castaner a annoncé le chiffre de quatre manifestants blessés à l'œil suite à des tirs de LBD par les membres des forces de l'ordre. Cependant, le collectif militant «Désarmons-les», quant à lui, a évoqué 20 personnes rendues borgnes ou gravement blessées à un œil.