Il y a eu près de 4.000 blessés lors des manifestations des Gilets jaunes, selon Castaner

Auditionné mardi dans le contexte des violences qui ont marqué le 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes à Paris, le ministre de l'Intérieur a évalué à 4.000 le nombre total des blessés.

«En 18 samedis c'est le bilan le plus lourd pour les forces de l'ordre que nous avons enregistré» et certains policiers sont gravement touchés dont un policier qui a «la mâchoire fracturée», a déclaré Cristophe Castaner, précisant que «depuis le début du mouvement le bilan des casseurs c'est près de 4.000 blessés chez les manifestants et les forces de l'ordre».

«Nous avions prévu le dispositif nécessaire dont 5.000 personnes des forces de l'ordre. Nous avions donné des consignes très strictes pour le maintien de l'ordre mais elles n'ont pas été respectées. Et nous en avons tiré les conséquences», s'est-il défendu.

Le coût actualisé des dégradations commises

Quant aux dégâts infligés depuis que les mobilisations ont démarré à l'automne, leur montant a été actualisé à 200 millions d'euros, le décompte incluant la 18e mobilisation de ce samedi, a constaté de son côté Bruno Le Maire, également entendu au Sénat. Ainsi, si la somme précédente s'élevait à 170 millions d'euros , 30 millions supplémentaires concernent juste les dégâts de samedi dernier.

«J'estime désormais, après les événements de samedi, en liaison avec la Fédération française de l'assurance (FFA), ce coût global des sinistres à 200 millions d'euros et non plus 170 millions d'euros», a indiqué le ministre de l'Économie et des Finances.

La commission des Lois et la commission des Affaires économiques entendent ce mardi les ministres de l'Intérieur Christophe Castaner et de l'Économie Bruno Le Maire au sujet des actes de vandalisme et de violence commis dans la capitale samedi 16 mars, le jour de la 18e mobilisation des Gilets jaunes.