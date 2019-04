Le soutien à Assange se rassemble devant le siège du Monde à Paris (images)

Paris s'eveille! Libérez #JulianAssange!

Merci les #GiletsJaunes.

C'est très belle et ça NOUS fait réfléchir…



Paris awakens! Free Julian Assange!

Thank you Yellow Vests.

It's beautiful and makes US think…