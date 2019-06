Budget, logement, activités… Ces petits conseils pour passer des vacances de rêve

Passer de bonnes vacances requière un grand nombre de connaissances, d’efforts et de souplesse. Entre le logement, les risques d’arnaque, la question des enfants et des animaux de compagnie... voici une sélection de conseils pour rendre idyllique votre repos.

«Champions européens des vacances», les Français vont prendre deux semaines de vacances en 2019 contre 1,8 pour le reste de l’Europe, selon une étude Ipsos. La durée la plus saine de vacances est de trois semaines par an, ce qui bénéficie à la santé à long terme, estiment des scientifiques américains.

Quatre jours sans travailler peuvent déjà réduire le niveau de stress, qu’on les passe chez soi ou en voyage, selon des chercheurs autrichiens. Un repos trop long pouvant même être nuisible. Néanmoins, d’après une étude du professeur Timo Strandberg de l’Université de Helsinki, un repos de moins de trois semaines par an augmente le risque de mort prématurée. La durée a donc toute son importance.

Logement et arnaques

La location saisonnière (appartement ou maison de vacances) reste privilégiée par les Français. La Génération Y préfère quant à elle les modes d’hébergement «plus authentiques et immersifs», dont la location saisonnière entre particuliers. Parmi d’autres options figurent l’échange gratuit de logements entre particuliers et la location d’une chambre d’hôte.

En organisant leur voyage, ces jeunes prêtent surtout attention aux avis des autres clients, aux photos sur internet et à la confiance à l’égard du propriétaire.

Quelle que soit la plateforme sur laquelle l’on cherche son hébergement, il est recommandé de prendre garde à la vue d’un prix trop attractif en le comparant à d’autres offres similaires. Téléphoner au loueur, au lieu d’échanger des mails, permet de se forger une impression plus réelle. Pour écarter tout risque, il est possible de demander des photos supplémentaires du site.

Il est aussi possible de vérifier si votre logement est bien réservé, ainsi que l’honnêteté du loueur, en demandant à un ami de réserver cette même location pour les mêmes dates.

Mieux gérer ses finances

D’après leurs intentions de dépenses, les Français sont prêts à dépenser 2.201 euros pour leurs vacances, c’est-à-dire 10% de plus qu’en 2018. 81% d’entre-eux sont en quête de bons plans pour voyager moins cher. Pour y parvenir, une formule spéciale pourrait aider, indique à Sputnik Sergueï Makarov, un expert du ministère russe des Finances.

«Lorsque vous organisez vos vacances, il faut calculer le coût total éventuel en fonction du prix des billets, du logement, de la nourriture et des assurances», précise-t-il. «Après ce calcul préliminaire, ajoutez 30% supplémentaires – ce sera votre budget».

Les 30% restants pourraient donc être liés à des dépenses imprévues. Selon l’expert, il vaut mieux commencer à mettre à côté de l’argent pour les vacances six ou neuf mois avant le départ.

Astuces pour faciliter et réduire ses dépenses

La néobanque Révolut permet de ne pas payer de frais à l’étranger, souligne le journaliste et auteur du blog Le fou du voyage Jean-Marc De Jaeger. Avec son aide, il est possible de régler par carte bancaire jusqu'à 6.000 euros mensuellement, dans 130 devises au taux de change interbancaire.

Deux autres applications facilitent le partage des frais lorsque l’on part avec des amis: chacun entre ses dépenses pour le groupe sur Tricount ou Splitwise, et le programme calcule qui doit combien à qui.

Pour ceux qui souhaitent se limiter avec un budget précis, il existe TravelSpend, permettant de contrôler les dépenses dans chaque catégorie.

Trouver une activité pour les enfants

Si l’on voyage avec des enfants, même un séjour planifié de A à Z peut être interrompu par un imprévu. Pour rendre le voyage plus agréable pour l’enfant et soi-même, la psychologue Florence Millot conseille d’écouter ce dernier car le décalage horaire et du climat «est parfois difficile pour les enfants».

Outre les moyens classiques d’occuper sa progéniture, un long voyage (ou long trajet en transport) pourrait servir d’occasion afin d’essayer les jeux portatifs. Pour développer son imagination, il est possible de lui proposer des jeux d’imitation ou de rôle.

Emmener son animal de compagnie en vacances

Pour une majorité de Français, l’Hexagone reste la destination préférée, suivi par l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Si laisser son animal de compagnie à la maison est exclu, le transporter sans stress est une question primordiale. Avant le voyage, il est recommandé de consulter son vétérinaire pour qu’il prescrive si besoin des médicaments à votre animal, surtout s’il souffre du mal des transports.

En voiture, des arrêts sont souhaitables toutes les 2-3 heures. En train, les conditions de transport dépendent de la taille de votre compagnon. Si son poids est de plus de 6 kg, il faut le museler et lui acheter un billet. Un animal de moins de 6 kg peut tout simplement voyager dans un sac ou un panier.

Si un voyage en avion est prévu, il faut informer la compagnie aérienne à l’avance. Un animal de moins de 4 kg peut rester avec le maître dans un sac, mais un compagnon de plus grande taille devra être placé dans une cage spéciale prévue à cet effet.

Comment éviter le stress lors des vacances

Une étude de l’Association psychologique américaine indique que le stress au travail et l’addiction au portable peuvent empêcher de se reposer pleinement. Afin s’oublier ses soucis, le président de l’Institut américain du stress, Daniel Kirsch, recommande de régler tous ses dossiers par avance et de prévenir vos collègues de votre indisponibilité. D’autres recommandations portent sur le temps passé en plein air et de se distancer de son téléphone.