Le gazage des militants écologistes par les forces de l'ordre était «parfaitement légitime», selon Castaner

«Nous étions face à une manifestation non déclarée, sur un axe de circulation majeur à Paris et bloqué, provoquant des gênes importantes pour des dizaines de milliers de personnes», a affirmé M.Castaner lors d'un point presse commentant le gazage brutal des militants écologistes du pont de Sully.

​«Il y a eu des discussions pendant deux heures avec les manifestants pour leur demander de ne pas rester», «il y a eu le respect des règles avec des sommations puis une intervention», a-t-il fait valoir.

​L'intervention était «parfaitement régulière, parfaitement légitime», mais «les modalités m'ont interrogé», a toutefois concédé le ministre, faisant part de ses «doutes», qui l'ont poussé à demander une enquête interne et un rapport au préfet de police.

Le parquet de Paris a ouvert lundi une enquête confiée à l'IGPN, la «police des polices», après cette intervention dont les images, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont provoqué un vif émoi. On y voit des policiers aspergeant abondement de gaz lacrymogènes des militants de l'organisation Extinction Rebellion participant pacifiquement à un sit-in.

«L'ordre public doit être respecté partout et quelle que soit la cause que l'on défend même si la cause est noble», a affirmé M.Castaner, qui a renouvelé son soutien aux forces de l'ordre.

«Samedi après samedi, pendant plus de 30 semaines [...] vous avez essuyé des violences» et des «mises en causes odieuses». «Vous avez été investis, exemplaires», a-t-il déclaré en référence aux manifestations des Gilets jaunes lors desquelles de nombreuses critiques ont dénoncé un usage excessif de la force. Mi-juin, l'IGPN avait été saisie de 265 enquêtes judiciaires.

Plus tôt, Marion Cotillard a exprimé son indignation en s’adressant au gouvernement. Elle a exigé des autorités françaises des explications des actes des forces de l’ordre en les qualifiant d’«insoutenables».