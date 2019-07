Vanessa Paradis interrompt son show pour raisonner un spectateur – vidéo

Lors du concert de Vanessa Paradis à l'Olympia tenu le 1er juillet, un spectateur a lancé une bagarre au premier rang. Ayant remarqué ce qu’il se passait, la chanteuse a été obligée d'intervenir, coupant la musique pendant quelques minutes pour s'adresser à cet homme.

«Monsieur, vous voulez mettre le bazar? Qu’est-ce que c’est? On n’est pas au cinéma!», a-t-elle dit avant de poursuivre: «On ne va pas se bagarrer monsieur. Une heure et demie de paix, qu’est-ce que c’est? Vous voulez vous battre devant moi? Taper les gens qui profitent de la musique, vous rigolez ou quoi? Vous n’allez pas me gâcher mon concert et vous battre ici. On fait de la musique. Monsieur, oubliez vos soucis pendant une heure et demie», a-t-elle prononcé.

Les paroles de la chanteuse ont été suivies par le public qui l’a applaudie. Son message a également calmé le malotru.