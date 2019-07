«Chute catastrophique» du niveau scolaire en France: une prof torpille l’Éducation nationale

Entre «professeurs formatés idéologiquement» et «niveau scolaire abyssal», Anne-Sophie Nogaret dépeint à Sputnik une situation catastrophique pour l’Éducation nationale. Professeure de philosophie et auteure du livre-choc «Du mammouth au Titanic, la déséducation nationale», elle lance un cri d’alarme, à l’heure où le Bac 2019 a tout d’un fiasco.

«C’est une folie qui commence à se voir. Mais les problèmes viennent de loin.»

Cela fait plusieurs années qu’Anne-Sophie Nogaret alerte sur l’état de l’École française. En 2017, la professeure de philosophie publiait «Du mammouth au Titanic, la déséducation nationale», aux éditions L’Artilleur. Dans cet ouvrage, remarqué à sa sortie, Anne-Sophie Nougaret décrivait une école en perdition, où règne une «bienveillance soviétique» envers des élèves-rois dont le niveau aurait chuté de manière cataclysmique ces dix dernières années.

Des propos qui ont, deux ans plus tard, un écho particulier à l’heure où le Bac version 2019 est le plus mouvementé depuis des décennies, entre grève des professeurs et des surveillants, rétention de copies, irrégularités et polémiques en tout genre. Sputnik France a reçu Anne-Sophie Nogaret afin qu’elle nous parle de son expérience. Selon elle, le fiasco du Bac 2019 n’est que l’aboutissement de décennies de laxisme qui ont vu la dévalorisation progressive de l’exigence intellectuelle sous fond de crise autoritaire et de formatage idéologique. Entretien explosif sur «la dictature de l’égalitarisme et du nivellement par le bas».