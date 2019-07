«On a pris Paris plus vite que les Allemands»: des supporters algériens exultent – vidéo

Suite à la qualification de l’Algérie pour la finale de la CAN, de nombreux supporters sont descendus dans les rues de Paris le 14 juillet. «On a fait plus vite que les Allemands, on a pris Paris en 3h», «là, on est en train de pisser sur l’Arc de triomphe» et «n**ue la France», ont crié certains.

Euphoriques, plusieurs supporters de l’équipe de football d’Algérie, qui s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), ont envahi les rues de villes françaises, dont celles de la capitale, pour célébrer l’événement. Même s’ils ne participaient pas tous aux échauffourées, certains ont fait des déclarations insultantes relayées par la suite sur Twitter.

«On a pris Paris plus vite que les Allemands»

Par exemple, dans une vidéo publiée sur Twitter, une personne affirme que les supporters ont «pris Paris en trois heures», «plus vite que les Allemands».

«Regarde, regarde, filme tout autour de toi. Il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, il y a des Sénégalais», raconte un supporter. «Il n’y pas une bagarre, il n’y a pas une embrouille, il n’y a rien qui brûle. On n’est pas des Gilets jaunes, on n’est pas les black blocs. On n’est là, et on restera là. On est Français, on est nés en France. Mais on reste Africains, et on va rester», poursuit-il.

​Et d’ajouter: «On a fait plus vite que les Allemands, on a pris Paris en trois heures. Les Allemands l’ont prise en 24 heures en 1940, et nous on est là, on n’a rien cassé.»

«Pisser sur l'Arc de triomphe»

Une autre séquence montre des supporters affirmant être «en train de pisser sur l'Arc de triomphe».

"Là on est en train de pisser sur l'arc de triomphe"



"Nique la France" pic.twitter.com/7iu7XrrDYS — En Cause (@EnCausee) 15 июля 2019 г.

​«Ni**e la France», se mettent-ils à crier ensuite.

282 interpellations en France

Un total de 282 personnes ont été interpellées dimanche soir lors des heurts intervenus dans plusieurs villes de France en marge des célébrations de la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN, a annoncé lundi 15 juillet le ministère de l'Intérieur.

Sur ces 282 personnes, 249 ont été placées en garde à vue, selon un bilan du ministère à 6h.