Même en prison, Patrick Balkany ne loge pas à la même enseigne que les autres détenus

Le maire de Levallois, Patrick Balkany, vient de passer sa première nuit en détention, incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé, vendredi 13 septembre, aussitôt après sa condamnation. Des médias ont précisé les conditions de sa détention et appris qu’il était logé dans «le quartier des VIP».

Condamné le 13 septembre à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale, le maire Les Républicains de Levallois-Perret, Patrick Balkany, a été écroué le jour même à la maison d'arrêt de la Santé, à Paris.

«La nuit s’est bien passée, il n’a pas fait appel au personnel», a déclaré ce 14 septembre au Figaro Yoan Karar, secrétaire général adjoint du syndicat FO Pénitentiaire.

Mais il y a détenu et détenu. Ainsi, Patrick Balkany ne côtoiera pas les prisonniers «ordinaires».

Logé au «quartier des VIP» comme Benalla

Il est placé à «l'étage des vulnérables», qui est l'équivalent de ce que l'on appelait avant le «quartier des VIP», a indiqué dès vendredi soir à France Info la déléguée locale du syndicat pénitentiaire UFAP, Nadia Labiod.

«On y trouve une dizaine de détenus, notamment des policiers, qui seraient en danger au milieu des autres détenus. C'est à cet étage qu'a été incarcéré Alexandre Benalla», a-t-elle noté.

C’est la direction de la prison de la Santé qui a décidé de placer le maire de Levallois dans cette zone, sur recommandation du juge des libertés, a ajouté Le Figaro.

Comment va se dérouler la détention de Patrick Balkany à la prison de la Santé ?

Le maire de Levallois, qui s'apprête à passer sa première nuit en détention vendredi, aura droit à une cellule située à un étage bien particulier, autrefois appelé "quartier des VIP". pic.twitter.com/nL6jCjyVz5 — GERARD_Thierry (@gerard_thierry) 14 septembre 2019​

Dans sa cellule de 9 mètres carrés, il aura, «comme tout le monde, un lit, des toilettes, une douche, des plaques chauffantes et la possibilité de payer pour avoir la télévision, le téléphone fixe et un frigo», a noté la syndicaliste FO Ingrid Durimel à France Info.

«Le régime de détention est le même que celui des autres détenus. La seule différence, c’est qu’ils font tout entre eux: promenades et autres activités. Ils ne rencontrent jamais les autres détenus de la prison», a expliqué Yoan Karar.

La Santé vient d’être entièrement rénovée et est «désormais l'une des prisons les plus modernes de France», a affirmé à France Info sa directrice, Christelle Rotach.

L’affaire Balkany

Entre temps, l’avocat de Patrick Balkany, Éric Dupont-Moretti, a déclaré qu’il n’était «pas du tout surpris par ce jugement» et a précisé tout de suite après l’annonce de la sentence qu’il allait faire appel.

Un second volet du jugement, prévu pour le 18 octobre, sera consacré aux délits de blanchiment et de corruption. Sept ans de prison, l'incarcération immédiate et la confiscation de tous ses biens ont été requis à son encontre.

Une enquête visant les époux Balkany avait été ouverte en 2013 visant le recel au fisc de plusieurs millions d'euros d'impôts sur le revenu et la fortune. L’avocat avait pourtant affirmé que Patrick Balkany devait son patrimoine à l’«immense fortune de son père» et non à l’argent public.

Patrick Balkany a été condamné à quatre ans de prison ferme, tandis que son épouse et première adjointe, Isabelle, a écopé de trois ans de prison, mais le tribunal a tenu compte de son état de santé, incompatible avec une mesure de détention. Il n’a pas été décerné de mandat de dépôt.