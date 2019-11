La France a un incroyable talent: un humoriste canadien fait une blague sur Jésus qui passe mal

Au programme de l’émission La France a un incroyable talent, plusieurs artistes présentent un numéro de chant, danse ou autres, devant un jury. Lors de l’émission diffusée sur M6 mardi 12 novembre, un humoriste originaire d’Israël, Lioz Shem Tov, y a présenté un numéro de télékinésie dans lequel il faisait semblant de déplacer des objets par la pensée. Agacé par la supercherie, l’un des membres du jury, Sugar Sammy, a eu des propos qui sont loin d’avoir fait l’unanimité.

«Monsieur, vous venez de donner espoirs à tous ces chômeurs et consanguins derrière moi», a lancé Sugar Sammy, humoriste canadien. Il a ensuite fait une «blague» en faisant une comparaison entre Jésus et le candidat.

«Il y a un autre escroc en Israël qui faisait croire qu’il avait des pouvoirs. On l’a cloué sur une croix il y a 2.000 ans», a-t-il lâché, provoquant des huées dans le public, mais aussi de nombreuses réactions sur Twitter.

«Où s’arrête l’humour?», s’interroge cet internaute en s’adressant au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). «J'ai sincèrement été choqué par certains propos de Sugar Sammy, notamment l'allusion à Jésus très déplacée, sur un programme familial c'est pas fou», a-t-il commenté.

@csaudiovisuel où s'arrête l'humour ? J'ai sincèrement été choqué par certains propos de Sugar Sammy, notamment l'allusion à Jésus très déplacée, sur un programme familial c'est pas fou. Sans compter ce mépris exprimé avec plus de méchanceté que d'humour vs les français. https://t.co/ojRN92gqAM — Jep (@jeparaire) November 12, 2019

«S’il vous plaît, virez ce Sugar Sammy insultant, qui se moque de la religion et oublie que la France le paie pour cette émission et il n'arrête pas de critiquer les Français, y compris ceux qui sont dans le public. Qu'il aille faire l'émission chez lui au Canada s'il se croit au-dessus», a réagi un téléspectateur.

Svp virez ce Sugar Sammy insultant, se moque de la religion, et oublie que la France le paie pour cette émission et il n'arrête pas de critiquer les Français y compris ceux qui sont dans le public. Qu'il aille faire l'émission chez lui au Canada s'il se croie au dessus #LFAUIT — Babou12 (@Rousselon4) November 12, 2019

«Les paroles de Sugar Sammy ne choquent personne?... "les chômeurs et consanguins", l'allusion parfaitement raciste à Jésus pour le participant d'Israël... c'est vraiment limite et honteux. Ce n'est plus de l'humour et je ne crois pas que ce soit sa spécialité…», s’est indigné un autre.

#LFAUIT les paroles de @sugarsammy ne choquent personne ?..."les chomeurs et consanguins", l'allusion parfaitement raciste à Jésus pour le participant d'Israël...@M6 @LFAUIT c'est vraiment limite et honteux. Ce n'est plus de l'humour et je ne crois pas que ce soit sa spécialité.. — Ced (@lusonubense) November 12, 2019

Toutes les réactions n’ont pas pour autant été négatives vis-à-vis de l’humoriste canadien, comme cet homme qui estime que «le second degré et le politiquement incorrect ça fait du bien».

Moi je dis merci @M6 de ne pas couper certaines séquences de Sugar Sammy comme bcp d'autres chaînes l'auraient sans doute fait. Du 2nd degré et du politiquement incorrect ça fait du bien. N'en déplaise aux âmes soit disant sensibles! #LFAUIT — Johan Burns (@JohanBurns) November 12, 2019

Au cours des votes de la prestation de Lioz Shem Tov, Sugar Sammy avait menacé de quitter l’émission si les autres membres du jury accordaient un «oui» au candidat israélien. Après l’avis favorable de Marianne James, il a, comme promis, quitté le plateau.