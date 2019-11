Quelles sont les villes françaises qui créent le plus d’emploi ?

À quelques mois des élections municipales, le cabinet de conseil en immobilier Arthur Loyd a établi un classement des villes qui ont créé le plus d’emplois depuis 2014, d’après les données de l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale). Certaines villes se sont montrées très dynamiques et ont favorisé le développement des «villes banlieues» autour d’elles. Ainsi, après Paris, il s’avère que c’est à Lyon que le plus d’emplois ont été créés.

En effet, comme le précise Le Figaro, Lyon a créé de nombreux emplois (+27.800 nouveaux postes entre 2014 et 2018), notamment grâce à ses grands projets urbains et la revalorisation de certains quartiers, qui ont favorisé la création de nouvelles entreprises. Parmi les bonnes surprises figurent Toulouse et Nantes, qui ont respectivement créé 17.900 et 14.500 emplois. Moins bons élèves, Marseille et Lille, bien qu’étant de grandes villes, n’ont réussi à créer respectivement que 10.000 et 8.000 emplois.

Les villes de Strasbourg, Rennes et Nice ont renversé une tendance importante, indique Le Figaro. Alors qu’elles ont détruit des emplois durant le sixtennat 2008-2014, elles en commencé à en recréer depuis les six dernières années, sortant plusieurs milliers de personnes du chômage.

Si le rôle des maires dans cette amélioration de la situation économique n’est pas à négliger, il faut noter que ceux-ci ont bénéficié d’un contexte plus favorable entre 2014 et 2017 en «nette amélioration par rapport à la précédente mandature qui avait été marquée par la récession économique de 2009», précise LCI.

Les banlieues, premier employeur de France

Selon le rapport, c’est dans les banlieues que la croissance en nombres d’emplois créés a été la plus forte: près de deux tiers des nouveaux postes de ces dix dernières années viennent de ces espaces, soit 648.000 jobs. «Les banlieues sont ainsi devenues le premier employeur de France, avec près de 8,7 millions d’emplois dans le secteur privé», souligne Le Figaro.