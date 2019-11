Les policiers retrouvent son portable volé, elle les remercie avec… un gâteau

Victime d’un vol de son portable à Chelles, en Seine-et-Marne, une femme a fait une surprise au commissariat dont les policiers ont aidé à le retrouver.

[#Merci] Gourmande et touchante attention d'1 victime qui a remis cet appétissant gâteau à Vivian,👮‍♂️enquêteur au commissariat de #Chelles.

Sa perspicacité a permis à cette femme de récupérer son précieux 📱, qui comme beaucoup d'autres, contient de nombreux moments de vie...👏👏 pic.twitter.com/AOGbEuyqXm — Police nationale 77 (@PoliceNat77) 21 novembre 2019​

Un geste que les forces de l’ordre ont très apprécié.

«Nous avons tous été touchés par ce geste. En 20 ans, c’est la première fois qu’on nous offre un gâteau. Nous avons déjà eu des lettres, des dessins et des appels de remerciement», a indiqué une fonctionnaire du commissariat citée par Actu.fr.

La victime se trouvait à la caisse d’un magasin et a posé son téléphone à côté avant de payer et de partir. Quelques instants plus tard, elle s’est rendue compte qu’elle n’avait plus son portable et est retournée sur ses pas, mais l’appareil n’y était plus, a raconté la presse.

La voleuse restitue l’appareil

Le lendemain, elle a déposé une plainte et les policiers ont demandé à regarder les images des caméras de surveillance. Ils ont constaté que la cliente suivante avait profité d’un moment d’inattention de la victime pour glisser l’appareil dans son sac à main.

En outre, les policiers ont rapidement identifié la voleuse grâce à sa carte de fidélité du magasin. Convoquée pour des explications, elle a reconnu les faits et a restitué l’appareil aux forces de l’ordre. Cela étant, la voleuse a écopé d’un simple rappel à la loi.

Les policiers ont alors rendu le portable à la propriétaire qui, très reconnaissante, leur a adressé un petit message écrit sur un gâteau fait maison.