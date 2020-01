«Bon vs mauvais flics»: cette vidéo de violences policières à Paris agite la Toile

Montrant de «bons» et de «mauvais» policiers, le blogueur français Tounsi Biker a publié une vidéo qui a récolté des millions de vues en un jour. Sur celle-ci, des fonctionnaires détruisent sa caméra et l’agressent pendant les célébrations de la CAN 2019 à Paris. Le blogueur affirme également avoir été matraqué au moins une fois et a porté plainte.

Le 1er janvier, le blogueur Tounsi Biker a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une séquence remontant à la Coupe d'Afrique des nations de football 2019 (CAN) pour présenter «deux images» des forces de l’ordre en France et «pour ne pas mettre tous les policiers dans le même sac».

Dans la première partie de la séquence, il s’agit visiblement de «bons» fonctionnaires que le blogueur croise lorsqu’il roule en moto. Poliment, ils lui demandent de se ranger sur le bas-côté et de leur montrer son permis et les papiers du véhicule. Une fois le contrôle terminé, ils le laissent repartir en lui souhaitant une bonne journée.

La deuxième partie de la vidéo, filmée quatre heures plus tard, est différente et présente des scènes de violences policières.

En effet, la vidéo montre le blogueur conduisant sa moto, avec un passager derrière lui, près de l’Arc de Triomphe tout en filmant ce qui se passe autour de lui. À un moment donné, plusieurs voitures de la police apparaissent, des fonctionnaires faisant sortir par la force des individus d’un véhicule.

Selon lui, les événements ont eu lieu lors des festivités à l’occasion d’une victoire de la Tunisie.

Plainte déposée

Le blogueur s’arrête au feu rouge un peu plus loin et continue de filmer. Subitement, un groupe de policiers s’approche et lui demande de descendre de moto. Lorsqu’il la stationne, l’un d’entre eux tente d’éteindre sa GoPro. À en juger par les commentaires du blogueur et les gestes des gardiens de la paix, une altercation a lieu et elle tombe par terre, filmant toujours. Un fonctionnaire abat ensuite sa matraque en direction de la caméra, comme s’il voulait la détruire.

En outre, Tounsi Biker affirme qu’il a reçu un ou deux coups de matraque au dos et qu’il a pris la décision de déposer plainte «auprès de l'IGPN sur les conseils d'une avocate». Il montre également les débris de sa GoPro.

Sur Twitter, la vidéo est devenue virale. Elle a été visionnée plus de deux millions de fois en un seul jour.