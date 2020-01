Des policiers toulousains agressés par de jeunes bagarreurs qu’ils étaient venus séparer

Le soir du 2 janvier, deux mineurs et un jeune adulte se battaient devant la gare de Matabiau à Toulouse. Lorsque la police est intervenue pour les séparer, ils ont décidé de faire front commun, l’un d’eux assenant un coup de poing à l’un des agents.

Des agents des forces de l’ordre de Toulouse ont été agressés verbalement et physiquement, jeudi 2 janvier, par deux adolescents de 16 et 17 ans et un jeune homme âgé de 21 ans. Apercevant les trois bagarreurs devant la gare de Matabiau, peu avant minuit, les policiers se sont approchés d’eux pour tenter de les séparer, mais se sont retrouvés victimes de leur intervention, rapporte 20 minutes.

Les deux mineurs ont insulté plusieurs fois les agents, tandis que le troisième a flanqué un coup de poing à l’un d’eux, qui est tombé au sol. Selon 20 minutes, les trois individus ont agi sous influence de l’alcool et ont été placés en cellule de dégrisement. Ils se trouvaient toujours en détention au lendemain de leur interpellation.

Comme le prévoit la loi, ces jeunes s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 30.000 euros et à une peine d’emprisonnement de maximum deux ans pour outrage à l’égard d’un agent dépositaire de l’autorité publique. L’individu responsable de coups et blessures sur un policier risque quant à lui trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.