Quatre mineures agressent un handicapé à la gare de Grasse et filment la scène

Quatre adolescentes ont attaqué un jeune homme handicapé et lui ont volé sa sacoche et son téléphone portable à la gare de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, relate France Bleu, précisant que l’incident s’est produit dans la nuit de lundi à mardi. Qui plus est, elles ont filmé l’agression où l’homme, un déficient mental, a été projeté au sol et roué de coups de pieds.

Ni le visage ni les mains de la victime n’ont été épargnés. Alertés au moment des faits, les policiers se sont rendus sur place et, grâce à la vidéosurveillance de la gare, ont réussi à interpeller les jeunes filles, âgées entre 15 et 17 ans.

Prochain jugement

Les mineures ont été placées en garde à vue avant d’être libérées. Elles seront toutefois convoquées le 8 mars par la Protection judiciaire de la jeunesse. En outre, elles comparaîtront le 8 avril devant le juge pour d’éventuelles mises en examen, précise le média.

La sacoche et le portable du jeune homme lui ont été restitués. L’appareil de l’une des jeunes filles, avec les images de l’agression, a été remis à la justice.

Les autorités constatent un nombre toujours croissant de «happy slapping», la pratique de vidéo-agression. Elle consiste à filmer une humiliation ou une agression physique d’une personne. Elle a pris de l’ampleur en France depuis 2006.