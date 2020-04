Le nombre de cas de Covid-19 passe la barre des 70.000 en France qui déplore plus de 8.000 morts

D’après le bilan dressé ce dimanche 5 avril, la France compte 70.487 cas de contamination par le coronavirus depuis le début de l’épidémie.

La direction générale de la Santé fait également état de 357 décès au cours des dernières 24 heures. Ainsi, la France recense 8.078 décès dont 5.889 à l'hôpital et 2.189 dans les EHPAD et autres établissements médicaux-sociaux.

À l’heure actuelle, 28.891 personnes sont hospitalisées à cause du Covid-19, soit 748 personnes de plus que samedi, «en tenant compte des sorties qui sont de plus en plus nombreuses». 6.978 malades se trouvent en réanimation.

#COVID19 | Point de situation:

◾28 891 personnes hospitalisées

◾6 978 patients graves en réanimation

◾16 183 personnes sont sorties guéries de l’hôpital#Coronavirus : plus que jamais, pour sauver des vies, restez chez vous



🗞Communiqué de presse : https://t.co/pD1YdAUY8o pic.twitter.com/JMW3qtyPMp — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 5, 2020

​Quant à l’âge des patients hospitalisés en réanimation, 35% d’entre eux ont moins de 60 ans. 106 personnes sont âgées de moins de 30 ans.

16.183 malades sont sortis guéris de l’hôpital depuis le début de l’épidémie.

