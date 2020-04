Un chien lacéré et poignardé «gratuitement» sauvé par la police de Montpellier– photo

Un malinois sauvagement attaqué et poignardé par des humains à Montpellier a été sauvé in extremis par des policiers, qui recherchent désormais les agresseurs ayant pris la fuite.

Un chien a été agressé dans une rue de Montpellier par des humains. Le vendredi 3 avril, il a été encerclé par plusieurs individus dont l’un l'a soulevé puis l’a brutalement jeté à terre et l’a frappé à coups de pied et de poing, a relaté Midi Libre.

Un passant a tenté de s’interposer, mais a été menacé d’un couteau.

L’agresseur ne s’est pas arrêté là et a lacéré l’animal, un malinois, avec sa lame avant de le poignarder à plusieurs reprises, manquant de lui perforer un poumon.

🇫🇷 Montpellier. Ils blessent un chien à coups de couteau et le laissent pour mort avant de prendre la fuite https://t.co/fgBcHU8Yii pic.twitter.com/WRc93CYhbw — Revue de presse Police & Réalités (@PoliceRealites) April 8, 2020​

Le canidé étendu inerte sur le sol, les individus ont quitté les lieux, le laissant pour mort.

Un acte de cruauté commis «gratuitement»

Le chien a été rapidement pris en charge par des policiers qui l’ont emmené d'urgence chez un vétérinaire. Ce dernier a déclaré que l’un des coups de couteau porté à l’animal avait manqué de lui perforer un poumon et que la lame s’était arrêtée à un centimètre. Le malinois a été opéré et son pronostic vital n’est plus engagé.

Toujours selon le journal, le chien serait âgé d’un an et aurait une puce l’identifiant comme appartenant à une personne domiciliée dans les Pyrénées-Orientales.

La SPA a déposé plainte pour acte de cruauté envers un animal.

«C'est incroyable ces choses-là. Comment la nature humaine peut-elle être aussi mauvaise parfois? Car là, typiquement, ils ont voulu embêter ce chien sans raison. Les témoins sont formels. Ils ont chopé ce chien et ils se sont acharnés sur lui, gratuitement», a déclaré Annie Bénézech, la directrice de la SPA de Montpellier Méditerranée Métropole, citée par Midi Libre.

Une enquête a été ouverte pour identifier les agresseurs qui ont pris la fuite.