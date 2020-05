Un syndicat policier fustige les propos «délictueux» d'une starlette des Marseillais

Outré par les insultes proférées par une starlette de téléréalité sur les réseaux sociaux à l'égard d'agents de police, le syndicat Unité SGP-FO a demandé à Christophe Castaner de porter plainte pour outrage et incitation à la haine, rapporte l'AFP.

«Propos délictueux à l'encontre de notre institution»

Plus tôt dans la semaine, la candidate de téléréalité de l'émission de Les Marseillais, Alix Desmoineaux a publié sur sa page Instagram une vidéo où, circulant en voiture, elle insulte des policiers en train de réaliser un contrôle: «C'est fou de toujours contrôler des Noirs et des Arabes, bande de fils de p*te».

Dans un courrier adressé au ministre de l'Intérieur, le secrétaire général d'Unité SGP-FO Yves Lefebvre dénonce un nouvel épisode de «la haine anti-flics»:

Nous saisissons ce jour @CCastaner par courrier et lui demandons instamment de déposer plainte contre Alix Desmoineaux de l’émission Les Marseillais. Ce grave outrage devant près de 2 millions de personnes ne peut demeurer sans réaction. #LMAC https://t.co/ZAb19GorYV — UNITÉ SGP POLICE (@UNITESGPPOLICE) May 16, 2020

«Je ne peux pas accepter la diffusion de tels propos sur les réseaux sociaux, ces derniers mettant en exergue la haine à l'encontre des forces de l'ordre, laissant ainsi penser que ce ne sont que des propos vulgaires alors que ce sont avant tout des propos délictueux à l'encontre de notre institution et de celles et ceux qui la représentent», écrit M.Lefebvre, qui souligne que la jeune femme dispose d'un compte avec 1,8 million d'abonnés.

Le secrétaire général demande au ministre «de tout mettre en œuvre pour rechercher et interpeller les auteurs de ces publications absolument intolérables» et de déposer plainte pour qu'ils soient «traduits devant la justice pour outrage et incitation à la haine contre les représentants des forces de l'ordre».