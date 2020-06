Pris en chasse, il roule à contresens à 220 km/h entre Montpellier et Nîmes

Le 3 juin, une patrouille de la gendarmerie de Castries (Hérault) a procédé au contrôle d’un automobiliste sur l’autoroute A9 au niveau de la sortie de Vendargues-Baillargues, près de Montpellier. Mais les événements ont pris une tournure inattendue.

Refusant d’obtempérer, le conducteur de la Mercedes a soudainement fait demi-tour au péage de Baillargues pour repartir à contresens en direction de Nîmes (Gard), rapporte Le Métropolitain.

Un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) de Montpellier a alors pris la voiture en chasse. La course-poursuite s’est faite sur environ 40 kilomètres, atteignant jusqu’à 220 km/h. L’individu a pu être intercepté après une collision à la suite de laquelle il a quitté sa Mercedes pour fuir à pied et tenter de se cacher.

Trafic de stupéfiants

Il a été finalement interpellé par la BAC de Montpellier et placé en garde à vue. Il s’est avéré que l’homme était recherché depuis plus d’un an dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants.

D’après les informations de France Bleu, il est soupçonné d’être membre du réseau baptisé «le drive de la galerie Richard Wagner», lequel a été démantelé en mars 2019 par les enquêteurs de la Sûreté départementale du Gard.