Son compagnon la force à faire des pompes nue devant ses enfants

Une jeune femme habitant à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, s’est présentée samedi 6 juin au soir, nue et un enfant dans ses bras, à la porte d’un voisin à qui elle a expliqué qu’elle venait de subir des violences de la part de son compagnon, relate Le Progrès.

Les policiers alertés et arrivés sur les lieux, elle leur a raconté être régulièrement frappée et giflée par son compagnon âgé de 19 ans. Mais ce soir-là, la jeune maman a été non seulement violentée, mais a également subi des humiliations.

Interpellation en été d’ivresse

Ainsi, elle a été contrainte de se dénuder et de faire des exercices, notamment des pompes, devant son bébé et son enfant en bas âge. Elle s’est exécutée durant une heure avant de pouvoir s’enfuir.

Le jeune homme a été interpellé au domicile familial en état d’ébriété. Il a été conduit au commissariat où il s’est rebellé et a frappé l’un des policiers, indique Actu17.

Le suspect a reconnu les faits et a été déféré le 8 juin au parquet de Bourg-en-Bresse. Il est poursuivi pour «violences volontaires aggravées» et pour «rébellion».

La jeune femme s’est vu prescrire cinq jours d’ITT.