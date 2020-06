La Marine française démine plus de six tonnes d’explosifs au large des côtes de l'Hexagone

Les trois chasseurs de mine de la Marine nationale déployés dans la Manche et en mer du Nord, le Pégase, le Sagittaire et l’Andromède, ont neutralisé dernièrement l’équivalent de 6.175 kilogrammes de TNT, d’après la préfecture maritime de la région.

En quelques jours, les trois bâtiments de la Marine nationale déployés dans la Manche et en mer du Nord dans le cadre de la sécurisation des approches maritimes métropolitaines, ont neutralisé plusieurs mines et une bombe de la Seconde Guerre mondiale, selon le communiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

[#Opérations] Contreminage de plusieurs munitions 🇩🇪 de la 2nde guerre mondiale en Manche par les plongeurs démineurs de 3 chasseurs de mines tripartite de la @MarineNationale pour un équivalent TNT de 5325 kg ➡️https://t.co/CY2c9AEMVi pic.twitter.com/rKJVVYFRwl — PREMAR Manche (@premarmanche) June 7, 2020

​Le 31 mai, le Pégase a découvert trois mines de fonds allemandes datant de la Seconde Guerre mondiale de type LMB [Luftmine B, ndlr] et une bombe américaine à deux nautiques (environ quatre kilomètres) au large de Fécamp.

Le 4 juin, le Sagittaire a détecté deux LMB à 12 nautiques (environ 22 kilomètres) au large de Dieppe et l’Andromède une LMB à une nautique (1,850 kilomètre) du Cap Lévi (Fermanville, Manche).

Un équivalent TNT total de 6.175 kg

Les plongeurs démineurs du Pégase ont contreminé deux LMB le 4 juin pour un équivalent TNT de 1.680 kilogrammes, une troisième LMB et une bombe américaine le 7 juin pour un équivalent TNT de 1125 kilogrammes.

Ceux du Sagittaire ont neutralisé une LMB le 4 juin pour un équivalent TNT de 840 kilogrammes, une deuxième LMB le 7 juin pour un équivalent TNT de 840 kilogrammes.

Les plongeurs démineurs de l’Andromède ont contreminé une LMB le 7 juin pour un équivalent TNT de 840 kilogrammes.

Selon un tweet publiée le 9 juin par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, l’Andromède a procédé également au contreminage d’une LMB à deux nautiques (3,5 kilomètres environ) du Cap Lévi, pour un équivalent TNT de 850 kilogrammes.

[#Opération] 🎥 Contreminage d'une munition 🇩🇪 de la seconde guerre mondiale au large du Cap Levi (50) par les plongeurs démineurs du chasseur de mines tripartite Andromède de la @Marinenationale pour un équivalent TNT de 850 kg ➡️ https://t.co/590xzsPO20 pic.twitter.com/1cwt3tNczD — PREMAR Manche (@premarmanche) June 9, 2020

​Au total, ces opérations auront permis de neutraliser six LMB et une bombe américaine pour un équivalent TNT total de 6.175 kilogrammes.