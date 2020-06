Des «sales juifs» entendus lors d’une manifestation antiraciste à Paris engendrent une polémique

Après que des cris de «sales juifs» ont été entendus lors d’un rassemblement non autorisé à Paris contre le racisme et les violences policières, le 13 juin, la préfecture parisienne a annoncé saisir la justice pour «ces propos antisémites».

Filmée et relayée par l’hebdomadaire Valeurs actuelles, la vidéo montre une foule de manifestants situés place de la République, qui réagissent à l’apparition d’une banderole déployée sur le toit d’un immeuble par le groupe Génération identitaire, avec l’inscription «Justice pour les victimes du racisme anti-blanc».

​On entend dire la phrase «sales juifs» à plusieurs reprises, alors que les regards des manifestants sont portés vers la banderole.

Dans son tweet, la préfecture de police de Paris annonce que ces insultes proférées par «les manifestants» ont été signalées à la justice.

"Sales juifs" scandé par les manifestants. Le préfet de Police signale ces propos antisémites à la justice.

​En réaction à la vidéo, Éric Ciotti, député Les Républicains (LR) des Alpes-Maritimes, a dénoncé «les fausses manifestations antiracistes» qui sont de «vrais rassemblements haineux d’extrême gauche».

« Sales juifs » c’est ce qu’on peut entendre dans les fausses manifestations anti racistes vrais rassemblements haineux d’extrême gauche



Le gouvernement laisse la violence s’exprimer et la société se radicaliser.



Stop ou encore ?

​Pour l'eurodéputé Rassemblement national (RN) Gilbert Collard, il s’agit de la démonstration d’un «ignoble racisme» qui émerge parmi des manifestants qui se disent antiracistes.

​Des «ragots antisémites»

Le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a pourtant pointé le communiqué de la préfecture de police qui, selon lui, «incite à la haine en colportant des ragots antisémites». Le député y voit des «méthodes indignes pour diviser, semer la haine et défigurer la marche» de ce samedi, qu'il qualifie par ailleurs de «pacifique».

Félicitation au comité Adama Traoré et aux anti-racistes de la place de la #République. Belle démonstration ! Et belle résistance aux provocations violentes du préfet #Lallement. #JusticePourAdama

Un communiqué de la prefecture de police incite à la haine en colportant des ragots anti-sémites. Méthodes indignes pour diviser, semer la haine et defigurer la marche pacifique des anti-racistes. #Republique #JusticePourAdama

​En hommage à Adama Traoré, le rassemblement parisien non autorisé en raison de l’état d’urgence sanitaire a réuni 15.000 personnes, selon la police. Il a été émaillé de tensions entre forces de l’ordre et manifestants. Ces derniers ont jeté des bouteilles et des pierres en direction des policiers, et ceux-ci ont riposté avec des grenades lacrymogènes.