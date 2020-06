Un gendarme lynché en pleine manifestation interdite à Paris – vidéo choc

Des séquences montrant des manifestants lyncher un gendarme dans le cadre du rassemblement interdit du 13 juin place de la République à Paris ont été diffusées par FranceNews24 et Valeurs actuelles.

Un policier est blessé lors d'une charge pour disperser les émeutiers antifas place de la République #JusticePourAdama pic.twitter.com/ol6H21fBDW — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) June 13, 2020

🔴 INFO - #Paris : Hier en fin d’après-midi, des tensions sont apparues en marge de la manifestation interdite tolérée pour Adama #Traoré Place de la #République. 4 gendarmes mobiles et une policière ont été blessés. #SaleJuif #generationidentitaire #AdamaTraore #JusticePourAdama pic.twitter.com/JieEu1Wv1J — FranceNews24 (@FranceNews24) June 14, 2020

​Les vidéos filmées depuis différents angles montrent des manifestants portant des masques s’attaquer à un gendarme. Violemment frappé à coups de pieds, il est aidé par ses collègues pour se relever. Comme il n’y parvient pas, ses deux collègues sont contraints de le traîner, alors que deux protestataires continuent de lui asséner des coups de pieds.

À la fin des séquences, les forces de l’ordre munis de boucliers forment un mur pour protéger leurs collègues.

Selon FranceNews24, quatre gendarmes mobiles et une policière ont été blessés lors de cette manifestation.

Manifestations place de la République

En hommage à Adama Traoré, le rassemblement parisien non autorisé en raison de l’état d’urgence sanitaire a réuni 15.000 personnes, selon la police. Il a été émaillé de tensions entre forces de l’ordre et manifestants. Ces derniers ont jeté des bouteilles et des pierres en direction des policiers, et ceux-ci ont riposté avec des grenades lacrymogènes.