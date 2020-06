«Colon assassin»: un nouvel acte de vandalisme a visé la statue de Faidherbe à Lille – photo

Au matin du 21 juin, après une manifestation qui avait eu lieu au pied de la statue du général Louis Faidherbe à Lille, le monument a été retrouvé vandalisé. Les mots «Colon assassin» ont été tagués sur le socle, rapporte France Bleu qui en publie une photographie.

"Colon assassin" : la statue Faidherbe à Lille taguée pendant la nuithttps://t.co/8rJj5aFXGz pic.twitter.com/JbezMTANPW — France Bleu Nord (@fbleunord) June 21, 2020

​L'inscription a été écrite en majuscules, à la bombe rouge sur les lettres de bronze qui rendent hommage au personnage historique originaire de Lille. Le général Faidherbe a été gouverneur du Sénégal au XIX siècle et est devenu célèbre pour ses victoires militaires pendant la guerre de 1870 contre la Prusse.

Appel à déboulonner la statue

La veille, une manifestation avait rassemblé de 200 à 300 personnes près de la statue équestre de ce personnage historique pour réclamer son retrait.

Selon les manifestants, le général français est présenté de manière partiale car sa participation à des guerres coloniales au Sénégal et en Algérie ne sont pas évoquées.

Cet acte de vandalisme s’inscrit dans la série de destructions et de dégradations d’autres statues consacrées à divers personnages historiques, commises en France et dans d’autres pays européens et aux États-Unis, sur fond de manifestations contre le racisme et les violences policières.

Auparavant, Emmanuel Macron avait déclaré dans son allocution du 14 juin que la République française n’effacera aucune trace ni aucun nom de son Histoire et ne déboulonnera pas de statue.