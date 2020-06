«À mort les flics»: elle tague une voiture de police puis menace un agent avec un couteau

Interpellée par un agent pour avoir tagué une voiture de police à Paris, une femme a sorti un couteau et en menacé le fonctionnaire qui a toutefois réussi à la maîtriser, a fait savoir Actu17.

C’est en arrivant dans un commissariat de Paris qu’un policier a aperçu une femme en train de dégrader une voiture de police stationnée à côté en y faisant une inscription au feutre.

Elle a écrit «À mort les flics» en encadrant la phrase de deux croix gammées et a ajouté à la fin ACAB (soit «All cops are bastards», ce qui signifie «Tous les flics sont des bâtards»).

L’homme a réagi instantanément et a arrêté l’inconnue, selon une source policière citée par Actu17. Mais alors qu’elle était conduite au commissariat, elle a tout à coup sorti un couteau qu’elle portait visiblement sur elle. Le policier a précisé que la femme avait montré l’intention de s’en servir et qu’il avait été contraint de la plaquer au sol pour la maîtriser et lui faire lâcher l’arme.

Placée en garde à vue

Les policiers du commissariat sont rapidement venus à sa rescousse et se sont saisi du couteau. Aucun n’a été blessé au cours de cette interpellation.

«La haine anti-flics n’est plus un complexe pour certains ou certaines qui n’hésitent pas à venir l’inscrire sur des véhicules administratifs devant un commissariat!», a constaté le syndicat Alliance-Police Nationale de Paris.

La mise en cause a été placée en garde à vue et une enquête a été ouverte. Ses motivations restent pour le moment inconnues. Un examen de comportement a révélé qu’il n’y avait rien d’anormal concernant sa santé mentale, a encore précisé Actu17.