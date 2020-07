Une trottinette électrique, qui se rechargeait dans un garage, s’est soudainement enflammée le 4 juillet, à Vitré, dans le département breton d'Ille-et-Vilaine, a fait savoir Ouest-France. Les propriétaires étant heureusement sur place, ils ont senti la fumée qui émanait du garage.

Ils ont appelé d’urgence les sapeurs-pompiers qui, au nombre d’une quinzaine, sont rapidement arrivés sur les lieux pour circonscrire puis éteindre le départ de feu.

Attention, danger!

Les flammes n’ont pas eu le temps de se propager et n’ont endommagé que l’appareil lui-même ainsi que la porte du garage, a précisé le journal.

Les incidents de ce genre ne sont pas rares. En effet, la plupart des trottinettes électriques actuelles utilisent des batteries au lithium, notamment parce qu’elles sont trois à quatre fois plus légères que celles au plomb.

Or, ces batteries -dont sont équipés également les smartphones et les ordinateurs- commencent, en cas de variation importante de température, à produire du gaz. La batterie se met à gonfler et parfois à fuir. Dans ce cas-là, il ne faut plus utiliser l’appareil, car une explosion peut se produire en raison de réactions chimiques, avaient précédemment expliqué des spécialistes du Système russe de qualité (Roskatchestvo).