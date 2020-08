Un chauffard poursuit un policier hors service en tentant de le renverser dans le Var

Une course-poursuite a éclaté le 31 juillet dans le Var entre un policier et un chauffard qui a tenté de le renverser en plein jour, relate Var-Matin.

L’agent des forces de l’ordre se rendait sur son lieu de travail sur son deux-roues. C’est à Six-Fours que le conducteur d’une Mégane l’a doublé. Ce dernier circulait à une vitesse excessive et le policier a décidé de lui indiquer sa conduite dangereuse.

En y réagissant, le chauffard a insulté copieusement l’agent de police, lequel n’a pas hésité à relever la plaque d’immatriculation de l’individu avant de reprendre sa route.

Le chauffard tente de renverser le policier

Cependant, le fonctionnaire de police a été poursuivi par le chauffard. Ce dernier a essayé de le faire tomber en pilant violemment devant lui ou encore en tentant de le coincer entre le bas-côté et son propre véhicule.

Après l’avenue de la Mer, l’agent de police a réussi à semer le chauffard. Il a été identifié grâce à son immatriculation et interpellé plus tard à son domicile. Le jeune Six-Fournais a été placé en garde à vue pour «mise en danger de la vie d’autrui» et «insultes sur personne dépositaire de l’autorité publique».