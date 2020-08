Marine Le Pen reprend en main une instance du RN en évinçant Gilbert Collard et Nicolas Bay

Moins d’un an avant les élections locales, la présidente du Rassemblement national (RN) a décidé le 30 juillet d’entreprendre un remaniement au sein de la commission d'investiture de son parti en évinçant six des 24 membres, dont Gilbert Collard et Nicolas Bay. Selon un responsable, «elle supprime les témoins des futurs assassinats des régionales».