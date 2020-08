Roué de coups par un passant sans raison dans les Landes, il souffre de plusieurs fractures

Roué de coups en pleine rue à Tarnos par un passant fortement alcoolisé qu’il ne connaît pas, un homme de 51 ans souffre de plusieurs fractures et a reçu 45 jours d’incapacité totale de travail, rapporte France Bleu.

Alors qu’il marchait dans la rue à Tarnos, dans les Landes dans la matinée du samedi 8 août, il a été roué de coups par un inconnu, relate France Bleu. Comme résultat, la victime, un homme de 51 ans, a été gravement blessé au point qu’il lui a été prescrit 45 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

L’agresseur et sa victime ne se connaissent pas. L’homme de 24 ans qui s’est en pris au quinquagénaire était passablement ivre avec deux grammes d’alcool dans le sang. Il a d’abord fait tomber sa victime et ensuite l’a bourrée de coups de pied et de poing.

Le blessé souffre de plusieurs fractures, notamment au visage et à la main.

Il s’est avéré que l’attaquant était déjà connu de la justice pour de précédents faits similaires. Le parquet de Dax a évoqué un déchaînement de violence. L’agresseur a été placé en garde à vue différée.