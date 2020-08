Bas-Rhin: le masque est obligatoire à Strasbourg et dans les communes de plus de 10.000 habitants

La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, a décidé de rendre le port du masque obligatoire dès samedi 08h00 et «jusqu'au 30 septembre au moins» à Strasbourg et dans toutes les communes du département de plus de 10.000 habitants, a annoncé la préfecture dans un communiqué vendredi, selon l’AFP.